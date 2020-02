Non solo spettacolo in campo con l’NBA nella notte italiana: a tenere banco, infatti, sono i movimenti di mercato delle ultime ore. Tra questi spicca quello che vede coinvolti Andre Iguodala e Danilo Gallinari.

L’ex stella dei Golden State Warriors, giocatore dei Memphis Grizzilies, franchigia con la quale non ha mai giocato però in questa stagione, è stato ceduto ai Miami Heat, che sembrano scatenati in queste ultime ore di mercato. Iguodala ha firmato un rinnovo biennale con la squadra della Florida da 30 milioni con una team option nel secondo anno, in cambio di Winslow che vola dunque ai Grizzlies.

I Miami Heat, scatenatissimi, non si accontentano però solo di Iguodala, la squadra della Florida, infatti, punta anche su Danilo Gallinari, ma la trade a tre è legata alla protezione della scelta al primo giro del 2023 che gli Heat hanno ceduto ai Thunder. Per far sì che Gallinari possa andare a Miami bisogna accertarsi che la chiamata resti ad Oklahoma e mettere assieme anche altri tasselli con le franchigie che dovrebbero prendere parte alla trade.

Intanto Gallinari, dopo la sfida contro i Cavaliers non si è voluto sbilanciare sulla questione: “i miei genitori mi hanno insegnato una cosa molto importante quando ero bambino: non leggere i giornali. E io ho sempre seguito il loro consiglio, soprattutto nel giorno della partita“.

