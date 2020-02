“Hai deciso di non giocare per metà stagione, sei stato con la tua famiglia, hai fatto promozione al tuo libro e adesso arriva anche il rinnovo. Rispetto“. Suona un po’ come una presa in giro il tweet di McCollum rivolto ad Andre Iguodala. Una frase ironica, che sottolinea come in questa stagione l’ex Warriors abbia fatto il bello ed il cattivo tempo prendendosi beffe di Memphis per poi ricevere anche un lauto rinnovo da Miami dopo la trade che lo ha coinvolto. Diciamo, per usare un eufemismo, che McCollum non ha particolarmente gradito gli eventi che si sono susseguiti…

