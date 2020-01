Da qualche giorno non si fa altro che parlare delle dichiarazioni di Amadeus durante la conferenza stampa di presetazione del Festival di Sanremo 2020. In particolar modo a far clamore sono le parole che il presentatore della kermesse canora ha usato per spiegare i motivi che lo hanno spinto a scegliere Francesca Sofia Novello come una delle sue dieci co-conduttrici: la bellezza e la capacità di stare un passo indietro ad un uomo come Valentino Rossi.

Amadeus ha poi spiegato che le sue parole sono state male interpretate e la bella modella italiana non si è detta indignata, difendendo anzi il presentatore.

Sembra però non esserci pace per la giovane fidanzata del Dottore: Francesca Sofia Novello è finita ora nel mirino dei critici per la sua gaffe sul vincitore del Festival 2019. “Mohamed”, ha risposto la modella al giornalista che la metteva alla prova.

Col divertimento e moltissima autoironia, Francesca ha commentato nelle sue Storie Instagram la sua gaffe: “io non mi ricordavo neanche di aver detto Mohamed. Potevo fare molto molto peggio, si capiva no, lo sapevo, la situazione della conferenza stampa è uno dei momenti più d’ansia che ho avuto nella mia vita, cose che non fanno parte del mio mondo, non sono abituata a parlare con i giornalisti e a fare interviste. Alla fine ero preparata sapevo chi era il vincitore dell’anno scorso e niente ho voluto fare un elogio a Mohamed, chissà se esiste un cantante al mondo che si chiama così, sappi Mohamed che hai vinto il Festival di Sanremo dell’anno scorso. Detto ciò non penso che sbagliare il nome di un cantante in questo caso o comunque di un personaggio sia sinonimo di ignoranza o stupidità, io sono dotata di un cervello pensante e ne vado fiera, quindi la prendo sul ridere, chiedo scusa pubblicamente al vincitore del Festival di Sanremo dell’anno scorso“.

