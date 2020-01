Francesca Sofia Novello, modella italiana e fidanzata di Valentino Rossi, sarà una delle 10 co-conduttrici di Amadeus al 70° Festival di Sanremo. Il presentatore dell’edizione 2020 della kermesse canora italiana più importante d’Italia ha spiegato oggi in conferenza stampa il motivo che l’ha spinto a puntare sulla 26enne: “Francesca Sofia Novello, ovviamente sono tutte molto belle, ma lei, una modella, una ragazza bellissima, sono contentissimo, Francesca è una sorta di scommessa personale, a volte non per forza devi conoscere, ero curioso. Questa ragazza molto bella, sappiamo essere la fidanzata di un grande Valentino Rossi, ma è stata scelta da me perchè vedevo, intanto la bellezza, ma anche la capacità di stare vicino ad un grande uomo, stando un passo indietro malgrado la sua giovane età. Lei è una modella molto promettente destinata ad avere un grandissimo successo e mi piaceva essere il primo a portarla su un palco prestigioso come quello di Sanremo, poi è simpaticissima, quindi avrete modo di conoscerla e apprezzarla durante il Festival“, ha dichiarato Amadeus.

