Tennis – Prima l’incidente d’auto, poi i forfait da Vienna e Parigi-Bercy: Nick Kyrgios termina la stagione 2019

La stagione 2019 di Nick Kyrgios si conclude in anticipo: il tennista australiano dà forfait da Vienna e Parigi-Bercy

Il 2019 tennistico di Nick Kyrgios si conclude in anticipo. Il tennista australiano ha deciso di dare forfait dai tornei di Vienna (ATP 500) e Parigi-Bercy (Masters 1000) e dunque di terminare anzitempo la propria stagione. Quello di Nick è stato un anno tribolato tanto in campo, con le solite scenate che gli sono costate una pesante sospensione, quanto fuori, visto l’ultimo episodio che lo ha visto co-protagonista di un incidente d’auto in Australia. Il tennista aussie tornerà a giocare con grande probabilità nel 2020 agli Australian Open.

