Tennis – Incidente d’auto per Kyrgios: distrutta contro un palo la sua Dodge Demon da 300.000 dollari [FOTO]

Incidente d’auto per Nick Kyrgios in Australia: l’auto del tennista aussie, guidata da un amico, finisce fuori strada e si schianta contro un palo della luce

Nick Kyrgios torna a far parlare di sé, ovviamente per questioni extra-tennistiche e, neanche a dirlo, niente di positivo. Anche se questa volta non è solo colpa sua. I media australiani riportano di un incidente d’auto che avrebbe coinvolto il tennista aussie, finito fuori strada con la sua vettura. L’auto, una Dodge Demon dal valore di 300.000 dollari australiani (180.000 euro circa), è finita per schiantarsi contro un palo della luce nel distretto di Bonner (Canberra), ma la colpa non sarebbe di Kyrgios, bensì di un suo amico alla guida. Kyrgios, oltre alla multa di 385 dollari in quanto possessore del mezzo, dovrà anche provvedere alle costose spese di riparazione: la Dodge Demon è una macchina molto rara in Australia (ne esistono solo 4 esemplari) e Nick se l’era fatta importare dagli USA.

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE