AllegriOut, il web condanna l’allenatore della Juventus: “Pirlo a Torino già stasera” [FOTO]

La situazione è sempre più delicata in casa Juventus. Seconda sconfitta consecutiva per i bianconeri e contro squadre in lotta per la salvezza, prima il Sassuolo e adesso il Verona. La squadra di Massimiliano Allegri ha perso con il risultato di 2-1, in avvio di partita Simeone è devastante, l’attaccante mette a segno una doppietta in 14 minuti. La Juventus non è capace di reagire, l’occasione più grande si registra con Dybala ma il tiro si stampa sulla traversa. Nella ripresa McKennie prova a riaprire la partita, ma è troppo tardi per conquistare un risultato positivo.

La stagione della Juventus (in campionato) è sempre più deludente: in 11 partite la squadra ha conquistato appena 15 punti, una media da salvezza. Sul banco degli imputati è finita la squadra, ma anche Massimiliano Allegri. Il tecnico non è riuscito a cambiare passo rispetto al percorso deludente con Andrea Pirlo, anzi il livornese ha fatto anche peggio. I tifosi bianconeri sono sempre più delusi, sul web spopola #AllegriOut più tanti messaggi: “Pirlo a Torino già stasera”, poi “ad ottobre fuori dalla corsa scudetto credo sia un record difficile da eguagliare…neanche Ciro o Maifredi erano arrivati a tanto.. #graziemax #AllegriOut #VeronaJuventus”, “deve andare via prima che faccia altri danni #AllegriOut”, si legge ancora. In alto la FOTOGALLERY con tutti i messaggi.