Nuova fidanzata per Balotelli? Sembra proprio di sì, almeno stando a quanto trapela sui social network, dove molti utenti giurano sulla nascita di una nuova liaison.

Super Mario, da poco accasatosi al Monza di Silvio Berlusconi e Adriano Galliani, pare abbia scelto un’altra ex corteggiatrice di Uomini e Donne come sua nuova fiamma, dopo aver chiuso la sua relazione con Alessia Messina durata lo spazio di poche settimane.

La nuova fidanzata di Balotelli dovrebbe essere Nicole Mazzocato, celebre ex corteggiatrice di Uomini e Donne oggi modella, web influencer e aspirante attrice. Molti sono gli utenti sui social che giurano come tra i due ci sia del tenero, ma di prove concrete e di conferme al momento nemmeno l’ombra. Un piccolo indizio pare essere uscito dalle Instagram Stories di Nicole, in cui appare un muro che sembra proprio quello di casa Balotelli. Niente prove dunque, ma anche nessuna smentita che potrebbe dar credito alla nascita di questa nuova storia d’amore.

