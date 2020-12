Il momento tanto atteso per Mario Balotelli è finalmente arrivato, l’attaccante del Monza comincerà la propria avventura con il club brianzolo nel pomeriggio di domani, quando la squadra di Brocchi ospiterà la capolista Salernitana.

Quale miglior occasione per Super Mario di confermare la propria rinascita, rimettendo piede sul terreno di gioco a distanza di quasi 10 mesi da quel 9 marzo, quando affrontò il Sassuolo con la maglia del Brescia. Domani Brocchi porterà in panchina Balotelli, magari concedendogli uno spezzone non essendo ancora al massimo della forma: “Mario si è allenato bene, ma chiaramente non possiamo pensare che sia già al cento per cento” l’ammissione dell’allenatore.

Stupore

Tutti conoscevano le qualità di Balotelli, ma Super Mario ha sorpreso per approccio e atteggiamento, dimostrando immediatamente di voler tornare ai suoi livelli. In attesa di trovare casa (nel raggio di 30 km da Monzello come stabilito nel contratto), l’ex Brescia segue con attenzione le direttive dello staff tecnico di Brocchi, compresa la dieta seguita con attenzione dai responsabili del club.

Nessun atteggiamento sopra le righe, ma solo allenamento e qualche battuta con Boateng e i nuovi compagni, che lo hanno accolto come meglio non avrebbero potuto. Balotelli adesso è pronto, tocca a lui sfruttare l’ultimo treno della sua carriera.