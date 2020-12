Botta e risposta tra Dayane Mello e Mario Balotelli, la modella brasiliana è tornata a parlare della relazione con il nuovo attaccante del Monza, il quale per tutta risposta ha replicato in maniera velenosa sui social.

La concorrente del GF Vip ha rivelato in una conversazione con Malgioglio un gesto carino di Balo, compiuto quando i due stavano ancora insieme: “io e lui in dieci anni ci siamo trovati in tanti momenti. Quando sono arrivata in Italia ero molto giovane, ed ero disillusa sull’amore. Io non volevo una relazione, lui sì. Ci siamo mollati. Lui è andato a Manchester e io sono rimasta in Italia. L’ho anche raggiunto lì, poi ci siamo rivisti quando ci siamo lasciati con Stefano Sala, il papà di mia figlia. E’ un ragazzo molto speciale, gli ho voluto tanto bene e credo me ne voglia anche lui. Una volta mi ha fatto trovare cento rose rosse in macchina e ha preso un ristorante solo per noi, col tavolo in mezzo al ristorante, solo noi due”.

La replica di Balotelli

Mario Balotelli ha replicato a questa storia delle rose in maniera alquanto particolare, ossia pubblicando in una Instagram Story lo screenshot dell’articolo del Sun relativo alle 100 rose regalate a Dayane Mello, accompagnandolo con la scritta ‘Fake News’. Probabilmente le cose non sono andate come descritto dalla modella brasiliana, per questo motivo Mario Balotelli è voluto intervenire per mettere ordine.