WWE – Brazzers ci prova con Sasha Banks! Il famoso brand del porno vorrebbe la ‘Boss’ nel suo roster [FOTO]

Brazzers non molla la presa e continua a stuzzicare le superstar femminili della WWE: in occasione del Draft, il famoso brand a luci rosse mette Sasha Banks nel mirino

Nell’ultimo periodo Brazzers sembra avere una vera e propria fissazione per le superstar della WWE. Negli anni i tentativi di ‘sedurre’ una star del wrestling sono stati molteplici, ma nelle ultime settimane le proposte sembrano essere particolarmente aumentate, complice la grande popolarità che le ragazze della federazione di Stamford hanno acquisito da qualche anno a questa parte. Dopo l’invito a Becky Lynch e la proposta ad Asuka, è toccato a Sasha Banks finire nel mirino del famoso brand a luci rosse. Una fan su Twitter, in occasione del Draft, se Sasha Banks sarebbe finita nel roster di RAW o in quello di SmackDown. Brazzers ha colto la palla al balzo per rispondere con una maliziosa faccina, come a dire: finirà nel nostro roster!

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating Rating: 5.0/5. From 1 vote. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE