WWE – Brazzers vuole Asuka nel porno? Il messaggio di auguri del famoso brand a luci rosse è malizioso

Brazzers ha messo gli occhi sulla superstar WWE Asuka: il famoso brand del porno ha fatto gli auguri di compleanno alla superstar giapponese con un messaggio malizioso

Lo scorso 26 settembre, la superstar WWE Asuka ha compiuto 37 anni. Asuka, pseudonimo di Kanako Urai, ha ricevuto tantissimi messaggi di auguri attraverso i social da parte di amici, fan e ammiratori. Uno in particolare però ha attirato l’attenzione dei follower: il messaggio di Brazzers. Il famoso brand del porno ha augurato buon compleanno ad Asuka aggiungendo un criptico e malizioso “noi siamo pronti“, una sorta di invito. Per cosa? Già in passato Brazzers ha provato a sedurre diverse superstar della WWE, fra le quali anche Becky Lynch: sarà questa la volta buona?

