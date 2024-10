Morte Matilde Lorenzi, il papà: “non fiori ma piste più sicure”

SportFair

Adolfo Lorenzi, il papà di Matilde Lorenzi, la giovane promessa dello sci azzurra morta in seguito a un incidente durante un allenamento in Val Senales, ha rilasciato una dichiarazione commovente e determinata.

“Serve un airbag soft. Così faremo in modo che non sia morta invano,” ha dichiarato Adolfo. Il papà della Loreni ha espresso l’intenzione di raccogliere fondi per migliorare la sicurezza dei giovani sciatori.

“L’eredità di Matilde non si può mandare alle ortiche. Per il suo funerale non vogliamo nessun tipo di fiore. In queste ore stiamo cercando di organizzare una raccolta di fondi da destinare al miglioramento della sicurezza degli atleti che sciano.” Il progetto prevede la collaborazione con università e aziende per sviluppare un dispositivo che possa incrementare la sicurezza durante le discese. Lorenzi ha suggerito l’idea di un airbag soft, adatto alle discipline tecniche come gigante e slalom, dove l’uso degli airbag attuali per le discipline veloci è troppo invasivo. “Abbiamo solo iniziato a pensare a questa idea, ma crediamo che possa fare la differenza.”