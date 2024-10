Lutto nel mondo dello sci: è morta Matilde Lorenzi, giovane promessa dello sci azzurro

SportFair

Il mondo dello sci italiano è in lutto per la tragica scomparsa di Matilde Lorenzi, giovane promessa dello sci azzurro, deceduta a soli 19 anni a seguito di un grave incidente durante un allenamento in Val Senales, Alto Adige.

Matilde, appartenente al gruppo sportivo dell’Esercito, stava effettuando una discesa lungo la pista Gravand G1 quando, secondo le ricostruzioni, gli sci si sono divaricati facendole perdere il controllo e sbattere violentemente il volto sul terreno ghiacciato. Nonostante l’intervento immediato degli allenatori e dei soccorsi, le sue condizioni sono apparse subito critiche. Trasportata d’urgenza all’ospedale di Bolzano, Matilde è deceduta nella notte.

Il Ministero della Difesa, attraverso il ministro Guido Crosetto, ha espresso il proprio cordoglio con un messaggio sui social: “I sentimenti del più profondo cordoglio e un ideale abbraccio ai familiari e ai colleghi del Caporale Matilde Lorenzi, atleta dell’Esercito e promessa dello sci azzurro, tragicamente scomparsa a seguito di un gravissimo incidente occorso durante una sessione di allenamento“.