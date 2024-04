Sinner, caccia al numero 1 sul rosso: ecco quando può superare Djokovic

SportFair

L’Australian Open, Rotterdam, il Masters 1000 di Miami. Jannik Sinner sta vivendo un 2024 da super star e non sembra volersi fermare. La stella del tennis italiano continua a macinare vittorie e record. Il successo in finale contro Dimitrov gli è valso il secondo posto della classifica ATP. Gli resta un ultimo step per confermarsi come il miglior tennista in circolazione: detronizzare Djokovic dalla posizione numero 1 della classifica.

La classifica ATP dopo Miami

Dopo il trionfo a Miami, Sinner scavalca Alcaraz di una manciata di punti e mette nel mirino Djokovic distante 1015 lunghezze.

Novak Djokovic 9725 Jannik Sinner 8710 Carlos Alcaraz 8645

Sinner può superare Djokovic: occhio al Roland Garros

Nella stagione sul rosso Sinner deve difendere appena 585 punti, mentre i suoi avversari Alcaraz (2265) e Djokovic (2315) decisamente molti di più. Il sistema è semplice: all’inizio di ogni torneo vengono azzerati i punti raccolti l’anno precedente e per riconquistarli serve, quantomeno, pareggiare gli stessi risultati. Vediamo nel dettaglio i punti raccolti nei vari tornei:

Masters 1000 Montecarlo

Sinner: semifinale 2023, 360 punti

Djokovic: ottavi di finale 2023, 90 punti

Alcaraz: non ha giocato nel 2023, 0 punti

ATP 500 Barcellona

Sinner: quarti di finale 2023, 90 punti

Djokovic: non ha giocato nel 2023, 0 punti

Alcaraz: vittoria 2023, 500 punti

ATP 250 Banja Luka (non si giocherà nel 2024)

Djokovic: quarti di finale 2023, 45 punti

Masters 1000 di Madrid

Sinner: non ha giocato nel 2023, 0 punti

Djojovic non ha giocato nel 2023, 0 punti

Alcaraz: vittoria 2023, 1000 punti

Masters 1000 Roma

Sinner: ottavi di finale 2023, 90 punti

Djokovic: quarti di finale 2023, 180 punti

Alcaraz: sedicesimi di finale 2023, 45 punti

Roland Garros

Sinner: secondo turno 2023, 45 punti

Djokovic: vittoria 2023, 2000 punti

Alcaraz: semifinale 2023, 720 punti

Appare chiaro come Djokovic sia chiamato a confermarsi nel Roland Garros con 2000 punti da difendere, il bottino più prezioso. Negli altri tornei, a parte Montecarlo, Sinner non soltanto ha meno punti da difendere rispetto al serbo, ma potrà sicuramente migliorare i risultati non esaltanti del 2023 sulla terra rossa. Il sorpasso avverrà a Parigi o prima?