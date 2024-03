Jannik Sinner è numero 2 al mondo! Suo il Miami Open, mai nessuno come lui

SportFair

Jannik Sinner vince il Miami Open e raggiunge un traguardo storico. L’azzurro è indomabile! Dopo una prestazione da urlo in semifinale contro Medvedev, il tennista azzurro non si è smentito nella fnialissima del Miami Open 2024, secondo Masters 1000 maschile della stagione. Con Dimitrov non è stato facile, ma Sinner ha tenuto alta la concentrazione, raggiungendo il suo obiettivo.

La sfida di questa sera è terminata in un’ora e 13 minuti di gioco, col punteggio di 6-3, 6-1. Dimitrov nulla ha potuto per ribaltare il match.

Il 22enne altoatesino scavalca così Carlos Alcaraz e diventa il primo italiano a raggiungere la posizione di numero 2 del ranking oltre l’unico azzurro ad aver vinto due Masters 1000 da quando esiste questa categoria di tornei.

Dopo le sconfitte in finale con Hurkacz nel 2021 e Medvedev nel 2023, Sinner, questa volta, la terza, quella buona, è riuscito a portare a casa il trofeo del Miami Open.