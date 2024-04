“Dopo 10 giorni impazzisce”: Ivanisevic rompe il silenzio su Djokovic e il nuovo coach

SportFair

Goran Ivanisevic è tornato a parlare, per la prima volta, dopo la separazione con Novak Djokovic. L’ex coach del tennista numero 1 al mondo ha risposto alle domande di Saza Ozmo di “Sport Klub” dando delle indicazioni su chi potrebbe essere il nuovo coach di Djokovic.

“Non so per quanto tempo Novak Djokovic andrà avanti a giocare, ma la persona giusta per lui è Nenad Zimonjic. Conosce molto bene Novak e ha grande competenza tennistica. In questo momento Novak non ha bisogno di una persona nuova, dopo 10 giorni impazzirebbe. Lui conosce già tutto, ma l’approccio di Ziki (il soprannome di Zimonjic, ndr) potrebbe aiutarlo. Zimonjic conosce benissimo la mentalità di Nole, hanno già lavorato insieme in Coppa Davis“, ha dichiarato.

Olimpiadi Parigi 2024: Djokovic punta all’oro

Ivanisevic ha poi augurato a Djokovic di vincere l’ultimo grande trofeo che gli manca in carriera, la medaglia d’oro alle Olimpiadi. Nole si è fermato al bronzo del 2008. “Credo che Novak troverà le motivazioni, ne sono sicuro. Gli auguro l’oro olimpico con tutto il cuore, anche più degli Slam. È qualcosa che vuole, sente di doverlo a qualcuno, anche se non deve niente a nessuno… Gli auguro di vincere alle Olimpiadi“, ha concluso.