Chi sarà il nuovo allenatore di Djokovic? L’indizio da Montecarlo

Un 2024 piuttosto turbolento quello di Novak Djokovic. La sconfitta per mano di Sinner agli Australian Open, il ko con Nardi a Indian Wells, la decisione di saltare Miami per dedicarsi direttamente alla terra battuta. In generale, la sensazione che il dominio tirannico sull’ATP abbia iniziato a sgretolarsi. Nole vincerà ancora, ma affrontarlo non sarà una sentenza, come in passato. L’età e i miglioramenti dei giovani talenti del circuito corrono in direzioni opposte.

Di recente è arrivata anche la rottura con Goran Ivanisevic, coach che lo accompagnava ormai da diversi anni e con il quale ha vinto tanti trofei. La domanda adesso è una sola: chi sarà il nuovo allenatore di Djokovic?

Djokovic a Montecarlo: l’allenamento con una nuova figura

Novak Djokovic ha spiegato di non avere ancora le idee chiare su chi possa essere il suo nuovo allenatore. In realtà, non è detto che ce ne sarà uno, almeno nel breve termine. La scelta, in questo senso, varia da tennista a tennista. Eppure, non è sfuggito ai social un nuovo ‘ingresso’ nel team di allenamento del serbo in vista del Masters 1000 di Montecarlo.

Sui social sono apparse delle foto con Djokovic e Nenad Zimonjic, ex allenatore della nazionale serba di Coppa Davis. La settimana scorsa anche Zimonjic era presente agli allenamenti di Djokovic a Belgrado. Una collaborazione che riguarderà unicamente il torneo monegasco o che potrà diventare stabile anche per il futuro?