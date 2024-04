Laura Pausini incontra Sinner: scappa il bacino? Lei si avvicina, ma Jannik…

SportFair

Notte magica per Jannik Sinner a Miami. Il tennista italiano ha battuto Grigor Dimitrov conquistando il Masters 1000 americano e il secondo posto nella classifica ATP. Prosegue il 2024 strepitoso del campione altoatesino che continua a fare incetta di trofei (già il terzo su 4 tornei) e si prende gli applausi di tutti i tifosi, anche dei vip.

Laura Pausini a Miami: l’incontro con Jannik Sinner

Fra i personaggi famosi presenti a Miami c’era anche Laura Pausini che ha incontrato Sinner. La cantante italiana ha scattato una serie di foto insieme al tennista fra le quali una, simpatica, nella quale protende le labbra verso di lui per un bacino, alla quale Jannik ha risposto inclinando un po’ la testa.

Scatto che non è sfuggito ai social che hanno sottolineato la riservatezza di Sinner che non sembra essersi prestato fino in fondo allo scatto. Una piccola malizia in una situazione distesa e leggera sotto lo sguardo divertito dei presenti, fra i quali anche il marito della cantante e la fidanzata del tennista.

La Pausini ha scritto sui social: “il nostro campione Jannik Sinner ancora una volta ha portato l’Italia a vincere, grazie al suo talento, al suo allenamento, la sua forza di volontà e il suo carattere. Sei un grande orgoglio per tutti noi e un esempio per tutti i giovani. È stato bellissimo starti accanto in questo giorno così importante! Ed è solo il primo di tanti appuntamenti che ci aspettano insieme, farò il possibile per seguirti!“.