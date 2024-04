NBA, Jimmy Butler a cavallo per Miami: l’ultima ‘side quest’ fa impazzire i social

SportFair

Nel corso dello shooting di inizio stagione, Jimmy Butler aveva sorpreso tutti con un look emo, a dir poco clamoroso, con il quale appare (e apparirà) in tutto ciò che riguarda il materiale consegnato dai Miami Heat per grafiche e pubblicità. Uno dei tanti ‘colpi di testa’ ai quali la guardia dei Miami Heat ha abituato i propri fan.

Non di certo l’ultimo. Nelle ultime ore, infatti, è spuntata sui social una foto di Jimmy Butler a cavallo per le vie di Miami. Uno scatto che ha fatto impazzire i follower del cestista americano dando vita a teorie e simpatici commenti.

Jimmy Butler e le “side quest”

Probabilmente si tratta di uno shooting o di riprese per una pubblicità. Ma in tanti hanno colto la palla al balzo per parlare di “side quest“. Josh Hart, cestista dei New York Knicks, aveva fatto riferimento alle “side quest”, “missioni secondarie” alle quali Jimmy Butler si dedicherebbe durante la stagione regolare per poi concentrarsi sulla “main quest”, la “missione principale”, durante i Playoff.

Un simpatico paragone con il mondo dei videogiochi in cui le missioni secondarie sono meno importanti (paragone con la regular season) della storia principale, quella che porta all’obiettivo finale (paragone con i Playoff). Vedere Butler a cavallo, inoltre, fa tanto “Red Dead Redemption”.

Del resto, tanti fan hanno ricordato le sue origini texane scrivendo che “è perfettamente normale” vedere un texano a cavallo. I più maliziosi hanno sottolineato come stia cavalcando via da Miami verso la prossima squadra con la quale proverà a vincere un anello. Simpatico, infine, il riferimento a Nikola Jokic, grande appassionato di cavalli: che sia un modo per entrare in sintonia con l’MVP delle ultime Finals per provare a reclutarlo o a farsi recrutare in postseason?