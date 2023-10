NBA, Butler ci dà un taglio: look “emo”, social impazziti | FOTO

SportFair

Nessun cestista NBA presente al media day della propria squadra avrà lo stesso impatto di Jimmy Butler. Il campione dei Miami Heat si è presentato davanti ai giornalisti con un look a dir poco spiazzante. “Sono molto emozionato in questo momento. Questo è il mio stato emo, sono così. Sono io. Così è come sento di essere attualmente“, ha dichiarato Butler sfoggiando un nuovo taglio di capelli.

Addio treccine, il nuovo taglio presenta un importante lavoro di ‘piastratura’ con tanto di ciuffo che cade sul viso e copre uno dei due occhi, in pieno stile emo. Tre i nuovo piercing su sopracciglio, naso e bocca. E per concludere, unghie smaltate di nero (ormai caratteristica comune a molti vip, soprattutto negli USA).

I tifosi, al circolare delle prime immagini sui social, sono impazziti. I compagni di squadra si sono detti invece sorpresi per la scelta. Non è ancora chiaro se si tratta solo di un ‘colpo di testa’ passeggerò o se questo sarà il nuovo look di Jimmy Butler anche in campo.