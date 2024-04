Ferrari e carattere, la ricetta di Vasseur: così il dominio Red Bull può sgretolarsi

SportFair

Prima pausa in Formula 1, è già tempo di bilanci. Tre gare in archivio e la prima notizia è che la Red Bull non ha fatto 3/3. Dopo i primi due successi nelle gare in Bahrein e in Arabia Saudita, Max Verstappen si è ritirato nel GP dell’Australia lasciando campo libero alle Ferrari con Sainz primo e Leclerc secondo. Questa la seconda notizia: la Ferrari è sempre arrivata sul podio anche avendo perso Sainz per una gara a causa dell’appendicite.

La SF-24 sembra decisamente più competitiva e il gap con la Red Bull, almeno in queste prime gare appare ridotto. E chissà che con il fiato del Cavallino sul collo, anche la scuderia che sta dominando da 3 anni il Mondiale possa andare in crisi. Vasseur ci spera.

Duello Ferrari-Red Bull: il piano di Vassuer

Prima del GP del Giappone, il Team Principal della Ferrari, Frederic Vassuer, ha tracciato la via: “possiamo mettere la Red Bull sotto pressione, e quando sono sotto pressione possono sbagliare: dobbiamo continuare in questa direzione e farci trovare pronti. Stiamo rafforzando la fiducia nell’ultimo mese, ed era così già nell’ultima parte della stagione 2023 – ha detto il Team principal al sito della F1 -. Stiamo sviluppando la macchina migliore per l’intera stagione“.

Vasseur esalta le performance della nuova SF-24: “non sono concentrato sulle prestazioni della Red Bull, ma su quelle della nostra vettura – ha detto -. Abbiamo fatto un passo avanti nel complesso, penso che ci sia più coerenza tra le due mescole dei pneumatici tra uno stint e l’altro e la SF-24 sembra molto più facile da guidare e anche da sviluppare“.