Toto Wolff, che frecciata a Hamilton: “l’unica cosa che vedrà quando sarà in Ferrari sarà…”

SportFair

Toto Wolff e la Mercedes non stanno affrontando un periodo roseo e facile. Le monoposto non sono ancora competitive e i piloti non riescono a lottare con i migliori in pista. Inoltre, Mercedes è a caccia del sostituto di Lewis Hamilton, che ha deciso di diventare un pilota Ferrari dal prossimo anno.

Proprio di questo e del momento in cui il britannico ha rivelato questa notizia a Wolff ha parlato il team principal Mercedes in un’intervista, svelando anche una battuta che ha fatto a Hamilton in quel momento così importante.

Toto Wolff e la frecciata a Hamilton

“Sono andato in vacanza sapendo che Lewis sarebbe stato un pilota Mercedes a vita, quindi è stato difficile per lui dirmelo. Dopo le feste è venuto a prendere un caffè, il che è una cosa normale per noi durante l’inverno. Mi ha detto ‘me ne vado in Ferrari’ e io gli ho risposto ‘sei serio?’. Non mi ha scioccato perché sapevo che c’era un contratto a breve termine, ma mi ha sorpreso la tempistica, a inizio stagione, e lui mi ha spiegato che non voleva correre con questo peso. Ci siamo salutati augurandoci il meglio a vicenda. Ma spero di batterlo in pista l’anno prossimo, anche se ancora non riesco a immaginarlo vestito di rosso… Credo che sia un colore che non gli doni, ma penso anche che l’immagine sarà interessante. Infine gli ho detto di stamparsi bene in mente il nostro alettone posteriore, perché è quella la cosa che vedrà in futuro“, ha rivelato Toto Wolff.