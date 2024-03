La bomba che scuote la Formula 1, Toto Wolff sicuro: “Verstappen in Mercedes si farà”

SportFair

Al termine della stagione la Mercedes saluterà Lewis Hamilton pronto a trasferirsi alla Ferrari. Il campione britannico è nelle fasi finali della carriera ma lascia comunque un vuoto di personalità, carisma e blasone nella scuderia. Oltre, ovviamente, a un sedile libero. Un posto che scotta: se da una parte tutti vorrebbero sedersi su una Mercedes, dall’altra raccogliere l’eredità di Hamilton è roba per pochi. Per certi versi, il paragone potrebbe anche essere controproducente e bruciare l’eventuale futuro di un pilota.

Chi potrebbe sedersi comodamente al posto di Lewis? Ovviamente Max Verstappen. Nelle scorse settimane, complici gli scandali in casa Red Bull, i rumor sul possibile addio del pilota olandese a fine stagione si sono fatti sempre più insistenti. E Toto Wolff ha colto la palla al balzo

Max Verstappen via dalla Red Bull?

Intervistato dall’emittente tv “Fox Sports Australia”, Toto Wolff non ha fatto mistero di voler puntare con decisione su Max Verstappen se dovesse lasciare Red Bull. “Abbiamo un sedile libero – ha dichiarato il team principal Mercedes – e siamo l’unico dei top team ad averlo, a meno che Verstappen non decida di lasciare la Red Bull. E in quel caso il nostro sedile non sarebbe più libero, ma dipende da quello che deciderà di fare Max. È lui la nostra prima scelta? Sì, tutti quanti vediamo quali sono i suoi livelli di performance. Ma non voglio neanche ignorare gli altri perché abbiamo una vasta scelta che va da un profilo molto giovane e super talentuoso fino a qualcuno di più vecchio ma molto esperto (Kimi Antonelli, Carlos Sainz e Fernando Alonso, citati nel corso dell’intervista dallo stesso Toto, ndr). La decisione non verrà presa nelle prossime settimane o nel prossimo mese, credo durante l’estate“.

Verstappen in Formula 3: quando Red Bull anticipò Mercedes

Toto Wolff ha poi ricordato, con rammarico, quando mise gli occhi su Max Verstappen in Formula 3: “era già molto bravo, avevo un buon rapporto con suo padre e ci siamo incontrati per decidere cosa fare. Non c’era la possibilità di offrirgli subito un sedile in F1, ma ho proposto un anno completamente finanziato da noi in GP2 garantendo la F1 nella stagione successiva. Jos però mi ha detto dell’offerta dalla Red Bull per correre subito con la Toro Rosso e allora ho capito di non poter competere“.

Poi la chiosa finale che fa sognare i fan: “credo però che la nostra relazione si dovrà concretizzare a un certo punto, anche se non so quando“.