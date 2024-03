Sinner e la raccattapalle di Indian Wells, il racconto di Caroline: “ecco cosa mi ha detto” | VIDEO

SportFair

Jannik Sinner è stato eliminato in semifinale, da Alcaraz, ad Indian Wells. Una partita iniziata con un grosso ritardo a causa della pioggia ed è stato proprio sotto la pioggia che l’azzurro è stato autore di un bel gesto.

Sinner, infatti, ha fatto sedere accanto a lui la raccattapalle che avrebbe dovuto tenergli l’ombrello, tenendolo lui per proteggere entrambi dalla pioggia. In quel momento, i due hanno scambiato quattro chiacchiere ed in tantissimi sono curiosi di sapere cosa si sono detti.

Cosa si sono detti Sinner e la raccattapalle di Indian Wells

Caroline, questo il nome della ragazza protagonista ad Indian Wells con Sinner, ha raccontato ai microfoni di Sky la sua chiacchierata col tennista altoatesino.

“Mi chiamo Caroline e ho avuto la grande opportunità di stare seduta di fianco a Sinner sotto un ombrello. Durante la partita stava piovendo e gli stavo tenendo l’ombrello, quando mi ha chiesto di sedermi vicino a lui. Poi ha preso l’ombrello e abbiamo iniziato a chiacchierare. Mi ha chiesto da quanti anni giocassi a tennis e quali fossero le partite in cui ero stata in campo. Poi mi ha chiesto come funziona il lavoro del raccattapalle e che posizione bisogna tenere in campo e gli ho spiegato tutto. Per me è stato bellissimo essere vicina a Sinner e chiacchierare con lui. Adoro Sinner: lui è uno dei miei giocatori preferiti e sono fortunata ad averlo incontrato e ad averci parlato“, ha raccontato la ragazza.

