Clamoroso Braathen, dal ritiro al ritorno sugli sci: gareggerà per il Brasile

Lucas Braathen aveva fatto commuovere il mondo intero con l’annuncio del suo ritiro dei qualche mese fa. Una conferenza stampa, quello dello sciatore norvegese, che aveva fatto parlare, tra lacrime e duri attacchi.

Adesso Braathen torna a far parlare di sè con un clamoroso annuncio: lo sciatore torna a gareggiare, ma sotto una bandiera diversa. Lasciata la natia Norvegia, il giovane vincitore della Coppa del mondo di slalom speciale del 2023 dalla prossima stagione di Coppa gareggerà per la federazione brasiliana.

Da Lucas Braathen a Lucas Pinheiro Braathen: è stato lo sciatore stesso ad annunciare il suo ritorno nel circo bianco.

Come fa Lucas Braathen a gareggiare per il Brasile

Lucas, 23 anni nato a Oslo, può gareggiare per il Brasile perchè figlio di mamma brasiliana. “Il mio amore per lo sport affonda le sue radici nelle strade di San Paolo, dove giocavo a calcio con i miei amici – ha detto Lucas Pinheiro Braathen -. Sono cresciuto in un ambiente atipico per gli appassionati di sport invernali e questo mi ha formato“.