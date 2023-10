Clamoroso Braathen, si ritira a 23 anni: conferenza commovente tra attacchi e polemiche

SportFair

Una notizia clamorosa nel mondo dello sci alpino: un talento di appena 23 anni ha deciso di ritirarsi e il motivo ha scatenato motivi di grande discussione. Lucas Braathen, sciatore norvegese, ha annunciato la decisione in una conferenza stampa a Soelden.

“Per poter continuare a sciare con questo sistema, non devo solo mettere da parte i miei sogni. Devo mettere da parte anche la mia gioia. Non sono disposto a farlo. Detto questo, sono felice di annunciare che nel luogo in cui ho vinto la mia prima gara di Coppa del Mondo, mi ritirerò. Ho finito. Non mi arrendo per protesta. Non ho la pretesa di essere vendicativo. Vivo secondo il motto che dovrei fare sempre ciò che mi rende più felice. Penso che il sistema che abbiamo oggi sia contro la legge e non funziona più. Dobbiamo parlare”, le parole in lacrime.

Braathen era già uno sciatore di alto livello: nel corso della breve carriera ha vinto 5 gare di Coppa del Mondo (3 slalom e 2 giganti) ed è salito altre 7 volte sul podio. Ormai da anni i rapporti con la federazione norvegese erano complicati per le regole sugli sponsor che impedivano agli atleti di indossare marchi diversi da quelli decisi dai vertici dello sci norvegese.

La tensione è nata dopo una controversia con l’associazione norvegese in relazione ai diritti personali e di marketing. Dopo una pubblicità per una marca di abbigliamento svedese, lo sciatore ha svelato di essere stato trattato in modo irrispettoso. Adesso si “sente libero dopo anni per aver subito una campagna mediatica contro di me”.