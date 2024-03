Rublev squalificato a Dubai: recupera punti e premio in denaro, i dettagli

SportFair

Pochi giorni fa Rublev è finito nella bufera a causa di una reazione spropositata durante la sfida contro il connazionale Bublik valida per la semifinale del torneo ATP 500 di Dubai. Rublev è stato squalificato per aver insultato un giudice di linea e con questa squalifica aveva perso anche punti e denaro.

Adesso, a qualche giorno dalla squalifica, arriva una notizia importante per Rublev: il russo ha recuperato, in appello, punti e premio in denaro, che gli permettono di restare questo lunedì sulla quinta poltrona mondiale. Confermata, invece, la multa di 36.400 dollari.

“La commissione d’appello ha concluso che, oltre alla perdita dell’incontro, le consuete sanzioni associate alla squalifica – vale a dire la perdita dei punti validi per la classifica ed il montepremi in denaro guadagnato nell’intero torneo – sarebbero state in questo caso sproporzionate“, ha affermato l’ATP in una nota.