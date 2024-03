Rublev-Bublik, incredibile a Dubai: Andrej insulta un giudice di linea, squalificato

SportFair

Sono iniziate questo pomeriggio le semifinali del torneo ATP di Dubai. I primi a scendere in campo sono stati Bublik e Rublev, per un derby tutto russo, finito… male. Al terzo set, infatti, quando Rublev, numero 5 al mondo, si trovava sotto di 6-5, una reazione focosa contro un giudice di linea ha creato il caos. Rublev ha infatti insultato un giudice di linea ed è stato squalificato per comportamento antisportivo.

Bublik, dunque, vince a tavolino ed è il primo semifinalista del torneo. Il russo attende ora di sapere chi tra Medvedev e Humbert, sarà il suo avversario in finale.

Cosa ha detto Rublev al giudice di linea al torneo ATP di Dubai

Secondo le prime ricostruzioni, sembra che il giudice di linea abbia riferito che Rublev avrebbe detto: “fo**uto deficiente”.

La squalifica di Rublev al torneo ATP di Dubai

Rublev, con la squalifica di oggi, non perde solo il match con Bublik, ma anche tutti i punti e il denaro accumulati durante la settimana, circa 157.000 dollari (144.917 euro).