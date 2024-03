Ollie Bearman stratosferico, anche Hamilton si congratula con lui: emozioni forti a Jeddah | VIDEO

SportFair

Non capita tutti i giorni di vedere un giovane, quasi 19enne, scendere da una monoposto F1, dopo la sua prima gara nella massima serie, ricevere i complimenti di un sette volte campione del mondo.

E’ accaduto oggi a Jeddah, dove al termine del GP dell’Arabia Saudita, Ollie Bearman ha ricevuto i complimenti di Lewis Hamilton.

Bearman, 18 anni e 10 mesi, è diventato oggi il pilota più giovane ad andare a punti con Ferrari. Il giovane inglese ha sostituito Carlos Sainz, operato ieri di appendicite, ed è stato votato oggi come pilota del giorno per la sua splendida prestazione in pista.

Lewis Hamilton si congratula con Ollie Bearman

A fine gara Lewis Hamilton si è accostato alla monoposto del suo giovane collega, Bearman, complimentandosi con lui dal suo abitacolo. Una volta scesi dalla macchina, poi, il 7 volte campione del mondo si è avvicinato al connazionale della Ferrari per stringergli la mano ed abbracciarlo. Anche Norris, che come Hamilton ha chiuso la sua gara alle spalle di Bearman, si è complimentato col sostituto di Sainz.

Un sette volte campione del mondo si ferma e va a complimentarsi con il suo connazionale Ollie Bearman per la sua prima gara a punti. Semplicemente Lewis Hamilton

