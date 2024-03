Chi è Oliver Bearman: dal record in F1 alla fidanzata, tutto sul sostituto di Sainz a Jeddah

SportFair

Carlos Sainz non parteciperà al GP dell’Arabia Saudita. Il pilota spagnolo è stato costretto ad alzare bandiera bianca per appendicite e al suo posto scende in pista Oliver Bearman, 18enne pilota britannico, già a Jeddah per il campionato di F2.

Chi è Oliver Bearman

Oliver Bearmam ha 18 anni e 10 mesi ed è il pilota più giovane a debuttare su una Ferrari in Formula 1. Bearman è nato a Chelmsford, in Inghilterra, l’8 maggio del 2005 e ha iniziato la sua carriera nel motorsport gareggiando con i kart ad 8 anni.

Suo padre David è un ex pilota di go-kart, che guidava anche lui con il numero 87, e anche suo fratello minore Thomas è un pilota molto apprezzato per KR Sport.

Nel 2020, a 15 anni, ha gareggiato in Formula 4, ottenendo le prime vittorie, mentre l’anno successivo ha trionfato nel campionato F4 italiano e tedesco, entrando anche nella Ferrari Driver Academy. Nel 2022 ha chiuso al terzo posto la stagione di F3, con una vittoria e 8 podi: questo risultato gli regala la promozione in F2, dove ha vinto quattro gare e conquistato tre pole position al debutto.

Già nel 2022 ha guidato una F1: scendendo in pista nelle Fp1 del Gp del Messico e di Abu Dhabi con la Haas.

Bearman nel 2024 gareggia ancora in F2: in Bahrain ha avuto un weekend difficile, mentre a Jeddah ha conquistato la sua prima pole position in stagione. Pole, però, inutile: poichè Oliver non prenderà il via alla gara di F2 in Arabia Saudita, per gareggiare con la F1 di Sainz.

Con chi è fidanzato Oliver Bearman

Oliver Bearman è fidanzato con la 21enne star di TikTok Estelle Ogilvy, conosciuta sui social come Silly Lettuce. L’influencer ha 72.000 follower, e la coppia innamorata ha scelto per il momento di tenere la loro relazione lontana dai feed dei social media dei fan.