Bagnaia-Marquez, l’analisi di Biaggi: “Pecco ha fatto bene ad incrociare, ma…”

Il contatto di gara tra Bagnaia e Marquez sta facendo ancora discutere. I due piloti sono finiti a terra durante una battaglia per il quinto posto al GP del Portogallo, perdendo punti preziosi. Nessuno dei due è stato sanzionato, poichè il contatto è stato considerato come un incidente di gara, ma i piloti hanno visioni contrastanti sull’accaduto.

Ai microfoni di Sky Sport è intervenuto ieri Max Biaggi, che ha detto la sua sul contatto tra Bagnaia e Marquez a Portimao. L’ex pilota romano divide la colpa al 50%.

La visione di Max Biaggi sul contatto tra Bagnaia e Marquez in Portogallo

“L’idea che mi sono fatto è che si tratta di un incidente di gara e che non c’è stata intenzionalità, né da una parte né dall’altra“, ha affermato l’ex pilota. “Marc ha tentato il sorpasso in quella curva a sinistra e ha sorpreso Pecco che, secondo me, ha fatto bene a incrociare perché lo avrebbe fatto chiunque per provare a tornare davanti. Però forse non si aspettava che Marquez tornasse indietro in quel modo così veloce che solo lui sa fare. Bagnaia si è trovato nel posto sbagliato al momento sbagliato, purtroppo sono caduti entrambi e questo è un peccato per la classifica, però direi che c’è un 50 e 50 di responsabilità“, ha concluso Biaggi.