MotoGP, Marquez bacchetta Bagnaia: “per un quinto posto non ha senso”

Il GP del Portogallo ha avuto uno spiacevole epilogo per Bagnaia e Marquez. Al 23° giro dei 25 da disputare a Portimao, Bagnaia, superato già da Acosta, ha subito il sorpasso anche di Marc Marquez. Il ducatista ha tentato di incrociare la traiettoria per riprendersi la quinta posizione, ma il suo sorpasso è finito con un contatto col pilota spagnolo del team Gresini ed entrambi sono finiti a terra.

Marquez, che è tornato in pista chiudendo 16°, dopo le prime dichiarazioni post gara a Portimao è tornato sull’episodio ai microfoni di Dazn Spagna.

Marquez commenta l’incidente con Bagnaia

“Io sono un pilota che difende la posizione dopo un sorpasso. Però bisogna capire che, quando si è in quinto o sesto posto, non ha senso osare più del necessario. Avevamo una buona velocità, anche se in gara abbiamo sofferto. Ero tranquillo, non volevo commettere errori, sapevo che i punti di una quinta posizione sarebbero stati importanti“, ha affermato lo spagnolo. “Non sono in lotta per il titolo in questo momento. Sto migliorando, ma ci sono ancora tre o quattro piloti più veloci di me“, ha concluso.

Nel post gara, Marquez ha parlato anche di un mancato commento da parte di Ducati: “hanno a disposizione la telemetria, si nota benissimo cosa è successo. L’ho vista, ma non può essere resa pubblica“.