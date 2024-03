Miami Open, Arnaldi show: grande vittoria contro Shapovalov

SportFair

Serata con il botto per i tennisti italiani al Miami Open. Non solo la vittoria in rimonta di Jannik Sinner, il turno dei 16esimi ha regalato anche il grande successo di Matteo Arnaldi contro Denis Shapovalov. Il 23enne italiano continua a togliersi grandi soddisfazioni.

La gara contro il canadese si è conclusa in un’ora e 38 minuti. Nel primo set si registra un solo break ed è a favore dell’italiano per il definitivo 6-3. Nel secondo set si va al tie-break e l’azzurro vince 9-7. Agli ottavi di fronte il vincente tra Machac e Murray.