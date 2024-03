Sinner, che fatica! Vince in rimonta contro Griekspoor e vola agli ottavi al Miami Open

SportFair

Partita difficile per Jannik Sinner nel match dei 16esimi di finale del Miami Open contro la sorpresa Tallon Griekspoor. L’olandese ha giocato una grandissima partita soprattutto nel primo e nel secondo set, poi terzo e decisivo set non è stato in grado di contrastare la forza del numero 3 Atp.

Il primo set è molto equilibrato, poi l’olandese piazza il break nel momento decisivo e chiude 7-5. Nel secondo set il tema dell’incontro non cambia, la situazione si ribalta e Sinner chiude sul punteggio di 5-7.

Nel terzo e decisivo set Sinner sale in cattedra, controlla e vince con un netto 1-6. Nel prossimo turno sfida al vincente tra Damm e O’Connell.