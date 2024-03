Malore Sainz, come sta il pilota Ferrari? La nota del team

SportFair

Problemi per Carlos Sainz alla vigilia del GP dell’Arabia Saudita, secondo appuntamento della stagione 2024 di Formula 1. Il pilota spagnolo della Ferrari, reduce dal terzo posto al debutto stagionale in Bahrain, è stato costretto a lasciare il paddock oggi a causa di un malore.

Non è chiaro cosa abbia avuto Sainz, ma la squadra ha voluto aggiornare tutti i fan con una breve nota sui social.

La Ferrari aggiorna i fan sulle condizioni di Sainz dopo il malore a Jeddah

Il pilota della Ferrari Carlos Sainz “è tornato in albergo per riposarsi ed essere pronto per domani dopo un piccolo malore“, questa la breve nota del team di Maranello.