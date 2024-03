Ferrari, malore per Sainz: lascia il paddock. In dubbio per il GP dell’Arabia Saudita?

SportFair

Alla vigilia del weekend del GP dell’Arabia Saudita, che ricordiamo, si terrà anch’esso di sabato, arriva una brutta notizia in casa Ferrari. Carlos Sainz ha accusato un malore improvviso nel pomeriggio odierno e ha abbandonato il paddock di Gedda. Un problema lieve, secondo quanto appreso dalle prime notizie circolate in merito, seppur Sainz non sia più tornato nel paddock e abbia dovuto rinunciare alla conferenza stampa dei piloti.

GP Arabia Saudita: Sainz scenderà regolarmente in pista?

Non è chiara la natura del malessere accusato dallo spagnolo che ha fatto ritorno in albergo per riposare, probabilmente solo in via precauzionale. La comunicazione è arrivata dalla stessa Ferrari attraverso i social. La speranza è che il pilota spagnolo si riprenda e possa essere regolarmente in pista già nelle prove libere di domani