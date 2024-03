LeBron James investe nel PGA Tour: contromossa USA alla Superlega Araba

SportFair

Il PGA Tour fa gola a tanti vip. Personaggio dello sport, della musica e dell’intrattenimento avrebbero investito personalmente nel grande golf. Tra di essi anche LeBron James, star del basket NBA che da poco a tagliato il traguardo dei 40.000 punti in carriera. Lo riporta il New York Times.

LeBron James e Drake nel golf: il contrasto al fondo arabo Pif

Lo scorso 31 gennaio, la Strategic Sports Group, società guidata dalla Fenway Sports Group, ha annunciato investimenti fino a 3 miliardi di dollari nel PGA Tour, un accordo importante volto a contrastare anche l’avanzata economica nel golf della Superlega araba, la LIV, finanziata dal fondo sovrano dell’Arabia Saudita, il Pif.

“Quello che non è stato detto – afferma il New York Times – è che diversi personaggi importanti dello sport e della musica hanno investito personalmente nel massimo circuito del basket. Due nomi probabilmente attireranno l’attenzione: quello di LeBron James e quello del rapper Drake. Gli investitori non portano solo denaro, ma credono di poter contribuire a rinvigorire lo sport con la crescita del valore dei diritti mediatici.

James e Drake stanno impegnando ulteriori capitali come ‘investitori strategici’ e si prevede che utilizzeranno la loro forza nel mondo del marketing per aiutare il PGA Tour ad ampliare il suo pubblico. LeBron James e il commissioner del PGA Tour, Jay Monahan, si sono recati di recente a casa di Tom Werner per discutere proprio di questo“.