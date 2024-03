LeBron James sempre più leggenda! Scritta un’altra pagina della storia NBA: raggiunti i 40.000 punti

SportFair

LeBron James continua a stabilire record su record e scrivere nuove pagine della storia NBA. Nella sfida tra Lakers e Denver Nuggets, LeBron James ha raggiunto un nuovo record: con una penetrazione contro Michal Porter Jr. ha toccato quota 40.000 punti segnati in carriera, il primo e l’unico a riuscirci nella storia della NBA.

Con i 26 segnati nella gara persa in casa dai Lakers contro i Denver Nuggets, LeBron James diventa così il primo di sempre a superare il muro dei 40.000 punti in carriera in regular season (con i 26 ounti segnati è a quota 4.017), lui che poco più di un anno fa era diventato il primo marcatore nella storia davanti a Kareem Abdul-Jabbar. Ci riesce in un giorno storico, il 2 marzo, lo stesso in cui Wilt Chamberlain ne fece 100.

Le parole di LeBron James dopo il record dei 40.000 punti

“Se è tra i traguardi più importanti della mia carriera NBA? No. Significa qualcosa? Certo che lo significa, mentirei se dicessi il contrario. Non c’è mai riuscito nessuno, e il fatto che a farlo sia io è qualcosa di fantastico. Ogni tappa importante della mia carriera significa qualcosa per me, perché raggiungere certi obiettivi in questa lega, contro i più forti giocatori del mondo, è qualcosa che ho sempre sognato“, ha dichiarato LeBron James. All’incirca tredici mesi fa il n°23 dei Lakers superava Kareem Abdul-Jabbar per diventare il miglior marcatore nella storia della lega. Nessun altro giocatore in attività ha raggiunto quota 30.000.

I risultati delle partite NBA della notte

Brooklyn Nets-Atlanta Hawks 114-102

Miami Heat-Utah Jazz 126-120

Memphis Grizzlies-Portland Trail Blazers 100-107 dts

Los Angeles Lakers-Denver Nuggets 114-124

Phoenix Suns-Houston Rockets 109-118