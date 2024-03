“Capitano tutte a me”, allarme ed emergenza: interrotta la conferenza di Alcaraz | VIDEO

SportFair

Capitano tutte a Carlos Alcaraz. Il tennista spagnolo ha vissuto un Masters 1000 di Indian Wells davvero singolare: dalla vittoria in finale contro Daniil Medvedev (7-6 / 6-1), all’invasione delle api, passando per quanto accaduto nella conferenza stampa successiva alla finale del torneo.

Carlos Alcaraz vince Indian Wells: ma succede di tutto!

Dopo la vittoria e le foto di rito, classico appuntamento con i media ed ennesimo episodio davvero particolare: la conferenza stampa di Alcaraz è stata interrotta per un allarme! Mentre il numero 2 al mondo rispondeva alle domande dei cronisti, l’allarme dell’edificio si è attivato con tanto di messaggio: “attenzione, è stata segnalata un’emergenza in questo edificio. Cessate ogni attività e lasciate l’edificio attraverso l’uscita più vicina. Non usate gli ascensori“.

“Siamo nei guai? – chiede Alcaraz – Saranno le fiamme che ho fatto in campo… Prima le api, poi questo…“.