Killer Bee, eroe del giorno ad Indian Wells: chi è l’uomo che ha rimosso le api durante Alcaraz-Zverev

Scene incredibili ieri sera poco dopo l’inizio del match, valido per i quarti di finale di Indian Wells, tra Alcaraz e Zverev. Uno sciame d’api ha invaso il campo, costringendo alla sospensione della partita.

Carlos Alcaraz è stato costretto a ‘scappare’ e nonostante ciò non è riuscito ad evitare una puntura, in fronte. Nulla di grave per lo spagnolo, che è tornato poi regolarmente in campo, liquidando Zverev in due set.

Chi è Lance Davis, l’uomo che ha rimosso tutte le api dal campo ad Indian Wells

Visto il folle imprevisto, è stato necessario l’intervento di un esperto. Con ‘aspirapolvere’ in mano, un po’ in stile Acchiappafantasmi, è arrivato in campo Lance Davis. Capelli lunghi, occhiali da sole e nessun altro tipo di protezione, Lance, conosciuto come “Killer Bee”, ha rimosso tutte le api con l’aiuto di un aspiratore.

Il CEO di “Killer Bee Live Removal” è diventato il grande eroe della giornata.

Rimozione sicura delle api

“Abbiamo salvato e ricollocato tutte le api”, ha spiegato ‘Killer Bee’ sui social network. Killer Bee Live Removal ha specificato sul suo sito web che la sua attività si concentra sulla “rimozione sicura e umana delle api senza danneggiarle o ucciderle. Il nostro obiettivo principale è rimuovere le api dalle proprietà residenziali e commerciali, ma gestiamo anche il trasferimento di altre specie secondo necessità. Il nostro team di apicoltori esperti utilizza attrezzature e tecniche specializzate per rimuovere con cura le api dalla loro posizione attuale e trasportarle in un ambiente più adatto, come un apiario o un’area favorevole alle api. Ciò garantisce che le api possano continuare a contribuire al ecosistema e piante impollinatrici, che sono essenziali per un ambiente sano“, afferma Lance Davis.