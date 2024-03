Indian Wells, Alcaraz vince la partita dei fenomeni contro Sinner: lo spagnolo in finale

SportFair

Si ferma in semifinale il percorso di Jannik Sinner al torneo di Indian Wells, sconfitto da Carlos Alcaraz. E’ andata in scena la partita tra fenomeni, di fronte il numero 2 e il numero 3. La sfida è stata spettacolare e si è conclusa al terzo set.

La pioggia ferma la partita dopo pochi minuti. Si torna in campo e lo spettacolo è di altissimo livello da una parte e dall’altra. L’italiano domina il primo set e chiude 6-1. Nel secondo set si registra la reazione dello spagnolo e la partita torna in parità dopo il 3-6.

Nel terzo e decisivo set lo spagnolo è praticamente perfetto e chiude con un netto 2-6. Alcaraz vola in finale e conferma il secondo posto in classifica Atp. In finale dovrà vedersela contro il vincente tra Paul e Medvedev. Per Sinner sconfitta a testa alta, la prima del 2024.