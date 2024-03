Formula 1, Hamilton stupito in Bahrain: “uno shock vederci così in alto”

SportFair

La seconda sessione di prove libere del GP del Bahrain, primo appuntamento stagionale di Formula 1, disputate ieri, hanno sorriso alla Mercedes, con una splendida doppietta in vetta.

Lewis Hamilton, al suo ultimo anno col team di Brackley, ha preceduto il compagno Russell e non ha nascosto la sua sorpresa a fine giornata.

Lo stupore di Lewis Hamilton dopo le libere del GP del Bahrain

“E’ uno shock vederci così in alto, però per ora va bene così. Non facciamo il passo più lungo della gamba, teniamo la testa bassa e lavoriamo sull’assetto. Penso che il nostro passo gara non sia affatto vicino a quello delle Red Bull, mentre siamo più vicini sul giro secco“, ha affermato il britannico.

“E’ un po’ presto per dirlo ma penso che saremo in lotta con la Ferrari, forse l’Aston Martin e la McLaren. Non so quale posizione avremo rispetto a loro però saremo vicini, saremo in battaglia, ma credo che Max se sarà davanti andrà via come ha fatto negli ultimi anni“, ha concluso.