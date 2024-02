Formula 1, FP2 Bahrain: Verstappen è tornato umano? | TEMPI

SportFair

Max Verstappen è tornato umano? La domanda (o l’augurio se preferite) che viene fuori dalla prima giornata di Formula 1 del 2024 è questa qui. Nelle FP1 della mattina del GP del Bahrain ha chiuso il 6ª posizione. Nelle FP2 del pomeriggio ha chiuso ancora in 6ª posizione. Solitamente, eravamo abituati a vederlo primo dalla mattina al pomeriggio, in realtà dal venerdì alla domenica a dirla tutta. La speranza è che il trend possa essere invertito e ci sia molta più competizione in pista.

Se nelle FP1 si era messa in luce la Racing Bull con Ricciardo, nel pomeriggio è la Mercedes a venire fuori: doppietta con Hamilton (1:30.374) primo e Russel (+0.206) secondo davanti a un buon Fernando Alonso terzo. Quarta posizione per la Ferrari di Carlos Sainz, solo 9° Charles Leclerc.