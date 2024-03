Verstappen sorride, Sainz soddisfatto: le parole dei protagonisti del GP del Bahrain

SportFair

E’ Max Verstappen il vincitore del GP del Bahrain. L’olandese, al 55° successo in carriera, ha dominato dal primo all’ultimo giro, chiudendo la prima gara della stagione davanti a tutti.

Secondo posto per Sergio Perez, che regala così una splendida doppietta alla Red Bull, mentre chiude il podio un ottimo Carlos Sainz, miglior ferrarista.

Sensazioni positive, dunque, per tutti e tre i piloti sul podio oggi.

Le parole dei top-3 dopo il GP del Bahrain

“Credo che oggi sia andata anche meglio di quanto ci aspettassimo, la macchina è stata molto agevole da guidare con ogni mescola. Un ottimo inizio dell’anno, non poteva andare meglio. È stato molto divertente e piacevole, non capita molto spesso che vada tutto così alla perfezione“, ha affermato Max Verstappen a fine gara.

“È stata una gara abbastanza complicata per la gestione delle gomme, e penso che questo fosse il miglior risultato possibile. Impareremo tanto da questa gara, ma è stato un ottimo modo per partire. Stasera analizzeremo i problemi in modo che tra una settimana sia già tutto al suo posto. Abbiamo uno bello slancio per i prossimi weekend“, ha aggiunto Perez.

“Mi sono sentito molto bene oggi in pista. La partenza non è stata ideale ma da quel momento in avanti ho gestito bene le gomme, sono riuscito ad imporre il mio passo e a superare tre macchine per arrivare sul podio e siamo anche riusciti a mantenere il passo della Red Bull ed è stato piacevolmente sorprendente, non è ancora abbastanza ma rispetto alla scorsa è un buon inizio di stagione“, ha concluso Sainz.