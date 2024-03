Come sta Carlos Sainz? Sarà in pista nonostante il malessere: cosa ha avuto

SportFair

I piloti della Formula 1 sono pronti per dare il via ad un nuovo weekend di gara. Oggi pomeriggio, alle 14.30 italiane, infatti, si disputeranno le prime prove libere del GP dell’Arabia Saudita.

Alla vigilia della prima giornata di attività in pista, però, in casa Ferrari un imprevisto mette in allarme tutti gli appassionati. Carlos Sainz, infatti, ha saltato il mercoledì dedicato ai media per un malore: lo spagnolo è tornato in camera per riposarsi e recuperare in vista delle libere di oggi.

Le condizioni di Carlos Sainz dopo il malore a Jeddah

Secondo alcune indiscrezioni provenienti dal paddock dell’Arabia Saudita, sembra che Carlos Sainz non sia ancora al 100%, ma che proverà comunque a salire a bordo della sua monoposto per disputare le prove libere. Lo spagnolo è dunque atteso ai box.

Cosa ha avuto il pilota della Ferrari

Non si hanno ancora certezze sul malessere di Carlos Sainz, ma secondo quanto riportato dal Corriere della Sera sembra che lo spagnolo della Ferrari abbia avuto problemi di natura alimentari.