Champions League Volley, Conegliano batte Istanbul: finalissima italiana contro Milano!

SportFair

La Champions League di Volley femminile parla italiano! Dopo il successo di Milano nella semifinale di ieri sul Fenerbahce, una storica prima volta, quest’oggi è toccato all’Imoco Volley Conegliano staccare il pass per la finalissima del torneo. Ancora una sfida Italia-Turchia, questa volta contro l’Eczacibasi Istanbul battuto dalla formazione italiana per 3-1 con il punteggio di 25-17, 25-15, 24-26, 25-16.

Risultato che, in virtù del 3-1 dell’andata, permette a Conegliano di accedere alla finale di Champions League, la numero 5 nella sua storia. Il trofeo verrà assegnato domenica nell’attesissimo derby italiano contro la Vero Volley Milano di Paola Egonu: per Conegliano sarebbe il secondo successo dopo quello del 2021, per Milano una dolce prima volta.