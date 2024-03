Volley, storica prima volta: Milano in finale di Champions League, Fenerbahce ko al golden set

SportFair

L’Allianz Vero Volley Milano è in finale di Champions League per la prima volta nella sua storia! Una vera e propria impresa quella delle ragazze italiane che, dopo il 3-0 ottenuto all’andata in casa, hanno staccato il pass per la finale di coppa al golden set dopo aver perso 3-1 contro il Fenerbahce. Sconfitta dolcissima.

Nella bolgia del Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu di Istanbul, in Turchia, con 7mila spettatori, il Fenerbahce Opet allenato da coach Stefano Lavarini sfiora soltanto la remuntada. Questi i parziali: 25-15, 26-28, 25-22, 25-23, 11-15. Decisivi i 35 punti messi a segno dalla solita Paola Egonu. Non bastano alle padrone di casa i 29 punti realizzati da Vargas e i 25 di Fedorovtseva.

Ora la partita decisiva sarà ai primi di maggio sempre a Istanbul contro la vincente della sfida fra le turche dell’Eczacibasi Spor Kulübü e l’Imoco Volley Conegliano, in programma domani.