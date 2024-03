Caso Horner, interviene la moglie: il gesto dopo le chat compromettenti

SportFair

Il Mondiale di Formula 1 del 2024 inizia eccezionalmente di sabato, ma quello che accadrà nella gara pomeridiana in Bahrain è solo il secondo hot topic di giornata. Il primo riguarda, ancora una volta, il caso Horner che ormai da diversi giorni monopolizza la cronaca legata al mondo della Formula 1.

Il team principal della Red Bull era stato scagionato dalle accuse di comportamento inappropriato avanzate da una dipendente della scuderia, ma la diffusione di alcune chat compromettenti ha rimesso tutto in discussione.

Geri Halliwell arriva in Bahrain: il gesto della moglie di Horner

Secondo il “Daily Mail”, Geri Halliwell, moglie di Christian Horner, avrebbe deciso di agire in prima persona. L’ex Spice Girl avrebbe lasciato il Regno Unito, ancor prima che venissero diffuse le chat WhatsApp, con un jet privato diretto in Bahrain. Secondo il giornale britannico l’ex cantante sarebbe andata in “crisi di nervi” a causa dei messaggi diffusi.

La Halliwell è attesa al Gran Premio del Bahrain al fianco di Christian Horner sulla griglia pre-gara per una pubblica dimostrazione di solidarietà. Insieme a lei anche il principale alleato di Horner nel consiglio di amministrazione della Red Bull, il miliardario tailandese Chalerm Yoovidhya, che possiede il 51% della società di bevande energetiche.