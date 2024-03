Bagnaia spiega l’errore nella sprint race: “la benzina stava scendendo…”

SportFair

La sprint race di MotoGP a Portimao si è conclusa con la tripletta spagnola: primo Vinales, poi Marc Marquez e Jorge Martin. Il campione del mondo Pecco Bagnaia ha chiuso al quarto posto e il finale è stato condizionato da un problema.

“Stavo gestendo tutto bene ed era una gara simile a quella del Qatar, in termini di feeling e gestione del gruppo dietro. Purtroppo, la benzina stava scendendo e quindi, quando sono arrivato in staccata, il posteriore mi si è alleggerito sempre di più. In quella staccata ho provato ad evitare di stendermi, allargando la traiettoria della moto”: sono le dichiarazioni di Pecco ai microfoni di Sky Sport.

“Ho fatto un errore di valutazione, continuando a frenare nello stesso punto. Dopo l’errore non era il caso di rischiare nell’andare a riprendere i primi. Sei punti sono comunque molto importanti. Il posteriore sembra essere più ballerino del solito e va gestito meglio. La gara di domani sarà diversa e userò una gomma che mi piace di più”.